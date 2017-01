Um carro capotou no cruzamento da Rua C-244 com a C-234, no Jardim América, na tarde deste sábado (7). Segundo informações da Polícia Militar, ainda não há informações sobre as causas do acidente. Não há relato de feridos.

Uma viatura esteve no local e orientou o condutor do carro sobre como registrar o caso. O trânsito foi afetado na avenida T-10, nas imediações do Goiânia Shopping, no Setor Bueno, e na Rua C-244, já no Jardim América.