Carro capota e cai dentro do córrego na Marginal Botafogo

Um carro capotou na tarde deste domingo (19), e caiu dentro do córrego na Marginal Botafogo, logo após bater em outro veículo, depois do viaduto do cruzamento da Avenida Independência, no setor Central da capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no veículo e foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A corporação informou que ninguém se feriu gravemente.

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) disse que duas equipes estão no local para orientar os motoristas e que um guincho irá remover o veículo do córrego.