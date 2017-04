Dois carros colidiram e um deles capotou no cruzamento da Rua 9 com a 5, no Setor Central, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), agentes estiveram no local para fazer o registro do acidente. Uma mulher ficou ferida na perna após o acidente e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Uma viatura da Polícia Militar deve ir até o local.