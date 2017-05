Carro capota após bater em outro veículo na Avenida T-9

Um carro capotou após ser atingido por outro veículo na Avenida T-9, cruzamento com a Rua C-159, na noite deste domingo (7).

Segundo informações, o motorista do Gol seguia pela T-9, sentido Terminal Bandeiras/Centro, em alta velocidade, quando tentou fazer uma conversão à esquerda - que é probibida - atingindo o Renault Sandero.

Com o impacto da batida, o veículo capotou e o semáforo do cruzamento foi derrubado.

O motorista do Gol fugiu, mas a tampa do porta-malas do veículo ficou caída no asfalto.

Ninguém ficou ferido.

O trânsito está lento no local.