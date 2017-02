Carro cai em ribanceira na GO-476 e deixa duas mulheres feridas

Um carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira de mais de 20 metros na GO-476, em Morrinhos, e duas mulheres ficaram feridas na noite de segunda-feira (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista perdeu o controle da direção, o carro desceu a ribanceira e só parou quando bateu em uma árvore, a mais 20 metros da rodovia.

De acordo com os bombeiros, uma das vítimas conseguiu sair do veículo e pediu socorro em uma fazenda vizinha. A motorista ficou presa às ferragens e foi socorrida com ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Morrinhos e já receberam alta.