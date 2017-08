Carro cai em represa e casal morre afogado em Perolândia

Um casal, que não teve a identidade revelada, morreu afogado na noite de domingo (27), depois que o carro onde eles estavam caiu dentro de uma represa, na zona rural de Perolândia, cerca de 12 km do centro da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu na represa. O condutor ainda tentou escapar, mas não conseguiu. O corpo dele foi encontrado no banco de trás. Já o da mulher, estava sem cinto e no banco da frente.

"Nenhum dos dois estava preso ao cinto de segurança. A gente conseguiu constatar que o condutor do veículo estava no banco de trás. A gente acredita que quando ele percebeu que o carro caiu, tombou e começou a entrar água, ele ainda conseguiu ir para o banco de trás. A passageira do banco da frente nem se movimentou", afirmou o subtenente Lorivaldo Silva.

Os corpos foram retirados do carro pelos bombeiros e serão velados em Mineiros, onde eles moravam há cinco meses. Já o veículo foi içado por um trator.

Amigos do casal disseram que eles trabalharam como caseiros em uma fazenda da região e estavam em Perolândia apenas para passeio.