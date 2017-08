Carro cai dentro de rio após acidente em ponte na GO-080, em Goiânia

Um acidente entre dois carros na ponte da GO-080 terminou com um dos veículos sendo jogado para dentro do ribeirão João Leite no começo da noite deste domingo (6), no Setor Goiânia II, em Goiânia.

Duas vítimas que estavam em uma S-10 foram resgatadas sem ferimentos graves pelo sargento Paulino, que estava de folga passando pelo local e entrou na água para realizar os primeiros atendimentos.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e o veículo está sendo removido por equipes do Corpo de Bombeiros com o apoio da Polícia Militar Rodoviária estadual.