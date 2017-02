Carro cai de viaduto na BR-452 e passageiro de 19 anos morre

Um rapaz de 19 anos morreu na madrugada deste domingo(19), após o veículo em que ele e um amigo viajavam cair do viaduto que liga as BRs 452 com a 060, no perímetro urbano de Rio Verde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois jovens estavam em Rio Verde quando resolveram ir até Santa Helena. Após percorrerem alguns quilômetros da BR-452 desistiram da viagem e voltaram para Rio Verde.

De acordo com a polícia, ao acessar o viaduto que liga as duas rodovias, o condutor passou direto sobre a defensa de proteção e despencou de cerca de 10 metros de altura, matando o passageiro. O motorista foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado.