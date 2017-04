Carro bate em árvore e deixa um morto na BR-153, em Goiânia

Uma jovem de 27 anos morreu na madrugada deste domingo (2), após o carro em que ela estava bater de frente com uma árvore às margens da BR-153 entre Goiânia e Aparecida. De acordo com a Polícia Civil, Joana Darc Silveira Bonifácio estava no banco do passageiro quando o motorista do veículo perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar o acidente. A vítima morreu na hora.

Segundo informações de testemunhas, Joana não usava cinto de segurança.

Lenoir Silvério Pereira, que dirigia o veículo, foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), onde passa por exames.

A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para ir ao local e investiga o caso.