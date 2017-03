Carro atropela e mata mulher na GO-080 em Goiânia

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada na GO-080, no sentindo Goiânia-Nerópolis, próximo à barreira da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27).

O corpo da vítima foi lançado entre a vala que separa as pistas da rodovia. A polícia suspeita que ela estivesse andando ou atravessando pela GO-080 no momento em que foi atingida por um carro. O condutor fugiu do local.

De acordo com a Polícia Civil (PC), partes do para-choque do veículo ficaram espalhadas pela rodovia. A mulher não portava documentos.

O corpo da vítima foi localizado por uma motorista que passava pela local e acionou a PRE. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) vai investigar o caso.