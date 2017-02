Carro alegórico da Unidos da Tijuca despenca e deixa 12 feridos na Marquês de Sapucaí

Mais um acidente envolvendo um carro alegórico deixou pelo menos 12 pessoas feridas na Marquês de Sapucaí na madrugada desta terça-feira (28). O acidente aconteceu depois que a parte superior de uma alegoria da Unidos da Tijuca cedeu e despencou sobre os brincantes. No dia anterior, outro acidente na Avenida deixou 20 pessoas feridas durante apresentação da Paraíso do Tuiuti.

No momento da confusão, houve grande nervosismo e o carro ficou parado no Setor 1 enquanto as demais alas passavam pela lateral para seguir o desfile.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que 20 pessoas foram atendidas. Entre elas, oito tiveram crise de ansiedade, enquanto as outras 12 sofreram traumas. Duas delas foram encaminhadas ao hospital em estado grave.

A atriz de ‘Malhação’ Aline Dias estava no carro da escola que despencou. Segundo a assessoria da atriz, Aline não sofreu ferimentos e, inclusive, ajudou no resgate dos colegas.

Assista ao momento do acidente: