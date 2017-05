Carro é destruído após pegar fogo em Goiânia

Um carro ficou totalmente destruído após pegar fogo, na manhã deste sábado (6), na Rua 504, no setor Campinas, em Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se iniciaram pelo motor do veículo e o motorista ainda tentou apagar com o extintor de incêndio, mas não conseguiu e o fogo se alastrou por todo o automóvel.

A corporação foi acionada para controlar as chamas e com risco de explosão, isolou a área como forma de prevenção. A equipe continua no local.