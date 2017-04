Carro é apreendido com placas roubadas em Aparecida de Goiânia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o condutor de um VW Gol durante ronda em Aparecida de Goiânia nesta sexta feira (31).

Na ocasião, foi constatado que o veículo havia sido roubado no final do ano passado em Rianápolis e as placas de identificação pertenciam a outro veículo, de Uruaçu.

A documentação apresentada pelo condutor era falsa e pertencia, na realidade, a um homem morto em 2015.

Após a identificação verdadeira do suspeito, a PRF descobriu várias passagens pela polícia e que ele era procurado pela Justiça. O motorista informou ainda que sabia que o veículo era uma " imbira"(com documentação enrolada) e, que havia comprado o carro de um desconhecido por R$ 1.500,00.

O suspeito e o veículo foram encaminhados ao 1º DP de Aparecida de Goiânia.

Sistema Alerta

A polícia entrou em contato com o dono do carro que teve as placas roubadas em Uruaçu e ele informou que de novembro de 2016 até março de 2017, recebeu 15 notificações de multas ocorridas em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia.

O agricultor, de 50 anos, poderá se livrar das multas aplicadas com ajuda do Sistema Alerta. Segundo o inspetor da PRF Newton Morais, o dono havia registrado ocorrência das placas furtadas, o que pode possibilitar que ele fique isento das cobranças indevidas.

De acordo com Morais, poucas pessoas sabem da existência desse sistema e "se complicam na hora de comprovar que não são autores das infrações". “Para denunciar, basta ligar no 191 ou registrar a ocorrência pelo site da PRF”, ressalta.