Carretas transportando gado com nota fria são apreendidas em Morrinhos

Auditores fiscais do comando volante de Morrinhos flagraram no fim da tarde de quarta-feira (4), quatro carretas transportando irregularmente 250 cabeças de gado. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) discriminava a idade do gado entre dois e 12 meses, quando na realidade, segundo a fiscalização, o gado tinha entre 13 e 24 meses.

O delegado regional de fiscalização de Morrinhos, Mário Bacelar, informa que eram bovinos machos para recria. Segundo ele, a Sefaz solicitou a presença da Agrodefesa, que atestou a idade dos animais lavrando as multas pertinentes.

Tirando as multas, a base de cálculo da apreensão foi de R$ 562.457,50, com ICMS sonegado superior a R$ 67 mil. O gado vinha de uma propriedade rural em Aurilândia com destino a Corumbaíba, quando foi abordado pela fiscalização na GO-213, zona urbana de Morrinhos. “Fato que chamou atenção da fiscalização foi que todas as carretas tinham placas de Minas Gerais e os motoristas também residentes lá”, comenta Bacelar.

De acordo com o delegado da regional, as ações de fiscalização de trânsito estão intensificadas. “Atuando de forma integrada conseguiremos resultados ainda mais expressivos no combate à sonegação de ICMS”, conclui Mário Bacelar.

As informações são do Goiás Agora