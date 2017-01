Carretas com soja são apreendidas com nota fiscal falsa em Mineiros

Equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí apreendeu na tarde de quinta-feira (12), duas carretas carregadas de soja que estavam sendo transportadas com nota fiscal de milho do Estado do Mato Grosso. Os fiscais descobriram que se tratava de uma operação interna em que a mercadoria estava saindo de Mineiros com destino a Maurilândia, sem o recolhimento do ICMS para Goiás. A abordagem foi feita na GO-341 em Mineiros, numa ação de rotina do Comando Volante da regional.

Segundo o supervisor de Fiscalização, Regis Alves de Carvalho, a carga pertencia a um mesmo proprietário. De acordo com ele, foi apresentada nota fiscal que não corresponde à mercadoria transportada e nem à origem informada com a intenção de fraudar o fisco e, assim, não pagar o ICMS. Foram lavrados autos de infrações que somaram R$ 31,4 mil. Além disso, foi registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil por se tratar de fraude que configura crime contra a ordem tributária para que seja dada continuidade à investigação.

As informações são do Goiás Agora