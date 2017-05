Uma carreta tombou na via de acesso à GO-020, próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, no início da noite desta terça-feira (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A carreta ainda se encontra tombada e parte da via está bloqueada para a remoção do veículo.

Por conta do acidente, o trânsito é bastante lento entre o viaduto do Alto da Glória e o acesso à GO-020.