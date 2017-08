Carreta que transporta cilindro gigante entra em Goiás pela BR-060 e pode complicar o trânsito

Uma carreta que transporta um cilindro de 275 toneladas entrou no território goiano nesta quinta-feira (17), na BR-060, no trecho que liga Abadiânia até Anápolis, no Centro do Estado.

A peça metálica surpreende por suas dimensões. São 44 metros de comprimento, sete metros de largura e oito metros de altura. O veículo que leva o cilindro saiu de Belém, capital do Pará, em abril deste ano e terá como destino final uma usina de papel dentro do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), a 55 quilômetros de Goiânia. A previsão para o fim da longa viagem é a próxima terça-feira (22).

Ao todo, serão 1.209 quilômetros percorridos na viagem, sendo que desses, 393 em território goiano. A carreta segue viagem em uma velocidade entre 30km/h e 40km/h, preferencialmente em trechos duplicados.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Celg e de uma empresa de escolta acompanham a carreta durante a viagem. A PRF recomenda aos motoristas que percorrerem a rodovia que redobrem os cuidados durante as ultrapassagens para evitar acidentes. Os veículos trafegam em alta velocidade, utilizando o acostamento e, em alguns locais, passam pela parte contrária da via.