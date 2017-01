Carreta perde o freio, atinge três casas e bebê escapa ileso em Pontalina

Um bebê de nove meses saiu ileso de um acidente em Pontalina, na região sul do estado, na manhã deste sábado (21). A criança estava no berço de uma das três residências que foram atingidas por uma carreta carregada com madeira. Nenhum outro morador ficou ferido.

O veículo estava estacionado e engatado em uma rua com declive quando apresentou uma falha mecânica, perdeu o freio e colidiu além dos imóveis, em um carro, uma motocicleta e uma caminhonete.

O motorista do caminhão se apresentou e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi liberado e deve responder pelos danos materiais causados.