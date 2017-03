Uma carreta carregada de etanol tombou no canteiro central do Anel Viário, nesta terça-feira (21), no Setor Chácara Santa Rita, região Oeste da Capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo ficou preso na cabine e precisou ser removido. Ele teve ferimentos leves e passa bem.

De acordo com a corporação, parte da carga vazou e a área precisou ser isolada para realização do transbordo e remoção do veículo.