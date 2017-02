Carreta carregada com cimento tomba na BR-060, em Goiânia

Um acidente com uma carreta na BR-060, na entrada da capital, deixa o trânsito lento na via, no começo da manhã desta sexta-feira (3). A carreta tombou no sentido Guapó/Goiânia e 38 toneladas de cimento caíram na pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista da carreta disse que um animal entrou na frente do veículo, o que teria motivado o acidente. Ele foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde.

A pista só deve ser liberada no começo da tarde, quando a PRF deve bloquear totalmente a via para destombar a carreta.