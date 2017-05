Carregamento ilegal de produtos veterinários é apreendido em Itumbiara

Nove caixas com 21 frascos de produtos veterinários de origem duvidosa foram apreendidos na noite de terça-feira (21), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153, município de Itumbiara. Segundo a PRF, o carregamento ilegal saiu de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e tinha como a cidade de Araguaína, interior do Tocantins. O transporte era feito em um ônibus.

Os produtos encontrados são utilizados na engorda de gado e a descrição que constava na documentação não era a mesma da existente nas embalagens.

Conforme a PRF, a mercadoria fabricada fora do Brasil só poderia ser comercializada de acordo com as normas brasileiras vigentes. O conteúdo pode ser utilizado também como anabolizante humano.

O carregamento apreendido foi encaminhado à Receita Federal.