Carpinteiro morre em presídio nos EUA e é enterrado em Anápolis

Após passar mal e morrer em um presídio nos Estados Unidos, o corpo do carpinteiro Rubens Ferreira Gonçalves, de 29 anos, foi velado na madrugada deste domingo (02) em uma Igreja Batista de Anápolis e sepultado na tarde de hoje, no cemitério Park, também na cidade.

Amigos de Rubens conseguiram arrecadar quase US$ 10 mil para custear o traslado do corpo e as despesas com o funeral. “Foi uma luta grande, mas nós conseguimos trazer e fazer a despedida dele aqui em Anápolis. Agradecemos os amigos do Rubens que conseguiram ajudar. Graças a eles conseguimos fazer um velório e um enterro digno de um ser humano. Que Deus abençoe a todos que sofreram junto com a gente”, afirmou a técnica em enfermagem Marta Ferreira da Silva Gomes, tia do jovem que nasceu no Distrito Federal, mas morava em Anápolis desde bebê.

O carpinteiro mudou para os Estados Unidos aos 19 anos, em setembro de 2007, mas há três anos se envolveu em um acidente de carro, que só teve danos materiais, e fugiu do local, porque segundo a família, teve os documentos roubados e estava ilegal no país.

Pela placa do veículo, o rapaz foi encontrado onde morava com um amigo, em Stamford e intimado a comparecer à Corte, mas com medo de ser preso não foi e em setembro de 2016, foi identificado pelo sistema de monitoramento do metrô e realmente acabou preso. Segundo Marta Gomes, o sobrinho teve um problema mental e foi transferido para uma penitenciária com tratamento psicológico. Uma semana depois, no dia 9 de março, ele passou mal quando estava tomando banho. Foi encontrado desmaiado e encaminhado para um hospital de Hartford, em Connecticut, onde foi constatado um aneurisma, porém ele não resistiu e teve morte cerebral.