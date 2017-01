Carpinteiro bate cabeça em plataforma e morre afogado em lago de Goiânia

Um carpinteiro de 44 anos morreu no sábado (14), quando tentou saltar de uma plataforma às margens de um lago, mas acabou batendo a cabeça no concreto e caiu no lago do Setor Jardim Buena Vista IV, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um amigo da vítima, que estava no local no momento do acidente, contou que o amigo já caiu inconsciente no lago de cerca de oito metros de profundidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a corporação chegou ao local, o corpo já tinha sido retirado por populares.

Ainda de acordo com a PM, o lago é muito utilizado por moradores da região para o lazer, mas não há nenhuma placa de advertência ou cerca de contenção ao redor da água.