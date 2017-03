Carpinteiro anapolino morre nos Estados Unidos

O carpinteiro Rubens Ferreira Gonçalves, de 29 anos, morreu na última sexta-feira, 10, no hospital em que estava internado em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele estava detido em uma prisão do local e segundo sua tia Marta Ferreira da Silva Gomes, 40, sofreu um aneurisma, foi socorrido, mas acabou tendo morte cerebral.

Marta conta que, há um ano, Gonçalves havia sido roubado enquanto andava pela cidade de Stamford, onde morava com um amigo. Perdeu todos os seus documentos e continuava nos Estados Unidos, desde o início de 2007, de forma ilegal. Poucos meses depois, se envolveu em um acidente de carro e precisaria comparecer à Corte para esclarecer o ocorrido. Depois de ter sido encontrado pelas autoridades estadunidenses a partir da placa de seu carro, recebeu duas intimações da justiça e, por medo de ser deportado ou preso, não as cumpriu. Em setembro de 2016, enquanto voltava do trabalho para casa de metrô, foi reconhecido pelo sistema de monitoramento e preso por Desacato à Ordem Mundial.

Enquanto estava detido, Gonçalves tinha o direito de fazer ligações para seus familiares, que são de Anápolis, em Goiás. Segundo sua tia, ele passou a apresentar, tanto nas ligações quanto no ambiente da prisão, sintomas de lesão cerebral. Estava com confusão mental e a memória fraca. Quando diagnosticado como um detento com necessidades psiquiátricas especiais, foi transferido para outra prisão especializada, onde teria os cuidados que necessitava.

Uma semana após ser transferido para a nova prisão, Gonçalves teve uma crise durante o banho. Percebendo a demora para sair do chuveiro, os policiais invadiram o banheiro e encontraram o carpinteiro desmaiado. Os médicos do hospital para onde ele foi levado, na última quinta-feira, 9, entraram em contato com seu pai, Valdivino Gonçalves da Silva, por meio de um intérprete, e deram o diagnóstico de aneurisma. Disseram que o cérebro dele estava com muito sangue e que ele passaria por drenagens para a tentativa de que seu corpo reagisse. No dia seguinte, 10, retornaram confirmando a morte cerebral. (Lucas Melo é estagiário do Programa de Estágio Curricular Obrigatório do Grupo Jaime Câmara em convênio com a PUC-Goiás)