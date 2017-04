Carne envenenada mata cerca de 40 cães em Catalão

Cerca de 40 cães de rua e até mesmo com donos foram envenenados e morreram em diferentes bairros de Catalão, na região Sul do Estado, nesse domingo (16).

O veneno, provavelmente chumbinho, foi misturado a pedações de carne. Algumas destas porções foram recolhidas por moradores e voluntários de uma associação que protege animais no município. Integrantes da associação foram até a delegacia e registrou uma ocorrência.

O envenenamento de animais está previsto no artigo 32, da Lei de Crimes Ambientais. Caso o responsável pelas mortes em Catalão seja identificado e condenado, a pena pode variar de três meses a um ano de prisão e multa.

Mutirão de Castração

A Prefeitura de Catalão em parceria com a Associação de protetores dos animais informou que está programando um mutirão de castração de cães. A intenção é ajudar no controle da superpopulação de cães que existe atualmente na cidade. A ideia é utilizar uma unidade móvel com profissionais da área veterinária e percorrer os bairros castrando os animais.