Carnaval sem dinheiro público

O prefeito de Aruanã, Hermano de Carvalho (PSDB), comenta a reclamação dos moradores e visitantes, divulgada na edição de ontem do jornal O POPULAR, sobre a programação de carnaval na cidade. O gestor diz que os shows, inclusive os do carnaval, eram realizados desde 2005 com recursos da Goiás Turismo. Mas este ano a folia não contou com o incentivo estadual. “A Goiás Tur...