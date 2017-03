Carnaval: Rio Araguaia garante a diversão em Aruanã

Turistas procuram as águas do mais famoso rio goiano e se dizem impressionados com as belezas naturais da região. Local ideal para quem preferiu evitar a euforia do carnaval

Marcello Dantas

Amigos convidados por Leone Antônio aproveitam a praia às margens do Araguaia para jogar vôlei