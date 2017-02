Carnaval em Goianésia não terá dinheiro público

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ GO) acatou ontem um pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) de proibir a prefeitura de Goianésia, na Região Central de Goiás, de gastar dinheiro público com a realização do carnaval. Ao menos R$ 250 mil da verba municipal já estaria comprometido com o evento. Caso a decisão seja descumprida, uma multa diária de...