Carnaval em Goianésia é confirmado após acordo e terá show de Simone & Simaria

O carnaval na cidade de Goianésia, a 175 quilômetros da capital, foi confirmado nesta terça-feira (21) após um acordo estabelecido entre o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e o prefeito Renato de Castro (PMDB).

A festa só foi garantida após o poder executivo se comprometer em não utilizar dinheiro público para a realização do evento. Uma recomendação sobre a destinação de verba pública na cidade já havia sido feita pelo MP-GO na semana passada.

As festividades começam na próxima sexta-feira (24) e vão até a terça (28), na Avenida Goiás, no centro da cidade. Entre as atrações do carnaval em Goianésia está a dupla Simone & Simaria, que faz show no dia 25 de fevereiro.

Uma estrutura de música eletrônica também será montada e funcionará nos cinco dias de festa na lagoa Princesa do Vale.

Confira os shows durante o carnaval em Goianésia: