Carnaval com dois mortos e dez fugas em presídios goianos

Dois presos foram mortos e outros dez aproveitaram o Carnaval para fugir dos presídios de Aragarças, Abadia de Goiás e Jussara. Servidores das unidades ligam fatos à morte do traficante Thiago César de Sousa, o Thiago Topete, que chefiava a Ala C da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ele foi morto a tiros na semana passa...