Cargos escolhidos pelo Executivo

Embora alguns pensem que a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) seja desvinculada do governo estadual, alguns cargos comissionados ainda são modulados dentro da estrutura do governo. Um deles é o da chefia de gabinete, cuja indicação e nomeação do ex-prefeito de Iporá Danilo Gleic Alves dos Santos, segundo nota enviada ao POPULAR pela assessoria de comunicação ...