Carga de combustível roubada por dono e o gerente de posto de Goiânia é avaliada em R$ 150 mil

O empresário Gustavo Borges, de 36 anos, dono de um posto de combustíveis na Avenida Consolação, no Bairro Industrial Mooca, em Goiânia, foi preso nesta terça-feira (3), juntamente com seu funcionário e gerente do estabelecimento Nylander Gonçalves, de 32 anos. Os dois são acusados de arquitetarem um roubo de uma carreta carregada com 55 mil litros de combustíveis na cidade de Cromínia, a 70 quilômetros da capital, no último dia 30 de novembro.

Na data do crime, o veículo chegou a ser levado para o posto onde os combustíveis seriam descarregados, mas uma equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Roubo de Cargas (Decar) da Polícia Civil conseguiu recuperar a carga, avaliada em R$ 150 mil. Gustavo e Nylander estiveram no local no dia, mas conseguiram fugir, sendo presos apenas nesta terça, quando retornaram ao estabelecimento. De acordo com o delegado titular da Decar, Alexandre Bruno de Barros, outros dois homens, que executaram o roubo, estão foragidos, mas já foram identificados e tiveram pedidos de prisão expedidos pela Justiça.

Os acusados responderão por organização criminosa, roubo e receptação. Caso haja condenação, eles poderão pegar até 30 anos de prisão.

REPÚDIO

Em nota encaminhada à imprensa, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto) apoia às investigações da Polícia Civil e dos órgãos de defesa do consumidor, além do Fisco. O sindicato repudia os delitos cometidos contra os revendedores de combustível e afirma que o principal penalizado pelos crimes, além da economia do Estado, é o próprio consumidor.