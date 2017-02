Carga de 33 toneladas de arroz roubada é recuperada em galpão de Aparecida

A Polícia Militar (PM) recuperou, na manhã deste domingo (12), uma carga de 33 toneladas de arroz. A carga e a carreta roubadas foram encontradas em um galpão no Setor Conde dos Arcos, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a PM, o roubo ocorreu na última quinta-feira (9), quando três homens renderam o motorista em um posto de combustíveis, às margens da BR-153, próximo ao município de Rialma, no centro do estado.

Os criminosos liberaram o motorista cerca de 40 Km à frente do local do crime e, utilizando um bloqueador de sinal conhecido como “capetinha”, conseguiram seguir viagem sem serem rastreados.

Ainda de acordo com informações da PM, ninguém foi encontrado no galpão e os suspeitos do crime continuam sendo procurados.