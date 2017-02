Carga de óleo de cozinha é saqueada após carreta tombar no Anel Viário, em Goiânia

Uma carreta carregada com óleo de cozinha está tombada no Anel Viário, na altura do Jardins Madri, em Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) pede que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho.

O veículo tombou no canteiro central da via, mas parte da pista precisou ser bloqueada para destombamento. Após o acidente, várias pessoas saquearam parte da carga.