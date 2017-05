Cardiologista morre aos 64 anos em Goiânia

O médico cardiologista, Dr. João Batista Martins de Moraes, de 64 anos, morreu na madrugada da última segunda-feira (15), em decorrência de uma infecção generalizada, em Goiânia.

De acordo com a mulher do cirurgião, a odontóloga e farmacêutica Marcia Rebouças Fernandes, o marido estava internado desde quarta-feira (10). "Ele foi para o Hospital Neurológico e na sexta ele pediu para ser transferido para o Hospital São Francisco, porque disse que lá era a casa dele. Ele estava lúcido e consciente", disse Marcia.

João de Moraes, tinha diabetes, teve uma parada cardíaca e não resistiu. O velório do profissional aconteceu no Centro Médico Valéria Frota, onde ele também atendia seus pacientes, e o sepultamento foi na manhã desta terça-feira (16), no Parque Memorial. "Muitos pacientes foram se despedir dele. Todos estavam muito agradecidos por ele ter salvado suas vidas", afirmou Marcia.

O médico deixa um filho de 29 anos, fruto do primeiro casamento, e duas enteadas, filhas da atual mulher, com quem estava casado há 14 anos.

Segundo a companheira de João de Moraes, ele fez mais de 12 mil cirurgias em toda sua carreira. "Era uma pessoa maravilhosa, humana. A vida dele era o paciente. Não media esforços para atender todos eles. Tinha um coração enorme".

Marcia finalizou falando como ele era como marido e pai. "Um companheiro. A gente podia contar sempre com ele. Era muito carinhoso com todos. Meu mundo ficou no chão".