Caravana levará aulões do Enem para as cidades goianas

Intitulado como Caravana Aprender +, o programa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) levará aulões direcionados ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os 246 municípios goianos. A proposta será lançada nesta quarta-feira (3), em Jataí, no Centro de Cultura e Eventos.

De maio a outubro, equipes de professores de Língua Portuguesa e Matemática percorrerão as cidades realizando aulões ou visitas pedagógicas nas escolas. O objetivo, segundo a Seduce, é promover e aprofundar o uso do Caderno Aprender +, estimular boas práticas de estudos, além de fornecer dicas para por meio do Enem Express, que integra o projeto. As escolas não precisam se inscrever, já que toda logística está sendo organizada pela Seduce em parceria com as regionais.

As aulas show vão contar com recursos midiáticos para resolver questões do Caderno Aprender + (exemplar do segundo bimestre), oferecer técnicas e dicas de estudo por meio do Enem Express, além de conteúdo de reforço das disciplinas de Matemática e Português de forma dinâmica. Cada aula, com duração de três horas, será realizada em teatros e ginásios nas principais cidades e destinada aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

Já nas visitas pedagógicas, a equipe da Caravana Aprender + receberá as demandas da unidade educacional e também abordará, de forma sintetizada, o conteúdo do Enem Express e do Caderno Aprender +. As visitas começarão a partir do dia 15 de maio.

A expectativa da secretaria é mobilizar 850 mil alunos dos anos finais dos ensinos Fundamental e Médio, motivando a rede, estimulando e incentivando boas práticas de estudo, a fim de proporcionar o melhor aproveitamento do material sistematizado bimestral e, de fato, aprender mais. “A Caravana vai dar o impulso e a inspiração que professores e alunos precisam para continuar a fascinante saga do aprender. Estou muito feliz com o entusiasmo da rede”, ressaltou Raquel Teixeira.

Além do Enem Express e do Aprender +, alunos de 16 municípios goianos contam, desde a última semana, com outro programa preparatório, que é o Goiás Enem.

Cronograma de aulões Caravana Aprender + (Primeira semana de maio)

Dia 3 – Jataí

Dia 4 – Mineiros

Dia 5 – Rio Verde

Dia 8 – Trindade

Dia 9 – Inhumas

Dia 10 – Goianira

Dia 11 – Bela Vista

Dia 12 – Senador Canedo