Caravana da TV Digital chega a Goiânia neste fim de semana

A corrida contra o tempo começou e quem não se atentar às mudanças do sinal de TV analógico para o digital, ficará literalmente no “escuro”. No dia 31 de maio, Goiânia e mais 28 municípios do estado terão o sinal de TV analógico desligado. Para acabar com as dúvidas sobre a migração, a Seja Digital – entidade responsável por gerir o processo – e a ONG Programando o Futuro, promove neste sábado (25), no Residencial Itaipu, e no domingo (26), no Jardim Curitiba, a Caravana da TV Digital.

A iniciativa tem como objetivo levar à população informações sobre o desligamento, além de fazer o agendamento para que as famílias inscritas nos programas sociais do Governo Federal possam retirar kits gratuitos com conversor e antena digital em um dos pontos de distribuição. O encontro está marcado para acontecer entre as 8h e 12h.

Além de promover a orientação e sanar as dúvidas da população, o ônibus itinerante realiza também a coleta responsável de lixo eletrônico. TVs antigas, computadores, celulares, cabos e outros eletrônicos poderão ser levados ao local.

“O descarte responsável é uma das preocupações no processo de desligamento do sinal analógico no Brasil, uma vez que grande parte da população deve substituir suas TVs analógicas antigas por modelos mais novos”, comenta o executivo local da Seja Digital, Rommel Sena. “A parceria com a Programando o Futuro dá oportunidade a essas pessoas de descartarem esses aparelhos sem agredir o meio ambiente, além de ajudar a quem não tem recursos para comprar um televisor novo”, complementa.

Atividades recreativas, como pintura no rosto, e cortes de cabelo e aferição de pressão também serão realizados no local. Outro diferencial é que o ônibus oferece suporte para pessoas com deficiência. Além de ser adaptado, conta ainda com uma intérprete de libras.

Serviço: Caravana da TV Digital

Data: 25/03 (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Residencial Itaipu - Rua RI15, quadra 99, nº 1774. Em frente a Associação Vitória

-

Data: 26/03 (domingo)

Horário: das 8h às 12h

Local: Jardim Curitiba - AV. Oriente, Rua JC 59 com Rua JC 61, próximo ao Hospital Nascer Cidadão (Praça da Feira, em frente a Maternidade Nascer Cidadão).