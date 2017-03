Carências em especialidades

As principais carências do Imas, hoje, segundo o presidente, Sebastião Peixoto, estão voltadas para as áreas de ginecologia, geriatria e pediatria. “Temos apenas uma mulher ginecologista e, geralmente, mulheres preferem se consultar com outras. Cirurgiões pediatras, temos apenas dois e estamos em falta com geriatras.” Houve pedido de descredenciamento na área de endocrino...