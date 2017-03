Capotamentos complicam trânsito na manhã desta sexta em Goiânia

Uma ambulância de Senador Canedo capotou após bater em uma caminhonete na Avenida Anhanguera, no setor Oeste, próximo ao Parque Lago das Rosas, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (10).

Segundo o Serviço Móvel de Urgência (SAMU), a vítima fraturou a clavícula e teve um corte na orelha. O motorista da ambulância foi levado consciente para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof).

De acordo com a Rede Metropolitana do Transporte Coletivo (RMTC), por conta do acidente, o trânsito ficou lento para quem seguia no sentido Bairro-Centro. Outro carro também capotou durante a madrugada no cruzamento da Rua 90 com a Avenida 136, no setor Sul.

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) informou que uma equipe foi enviada ao local, mas quando chegou lá, o carro já estava sendo guinchado. Ainda não há informações sobre o condutor deste veículo e de como o acidente aconteceu.