Capotamento mata mãe e deixa bebê e motorista feridos na BR-153

Após um capotamento na BR-153, em Porangatu, na tarde de quarta-feira (17), uma mulher de 33 anos morreu, a filha dela, de um ano, e o condutor do veículo ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas viajavam em um Fiat Pálio, de Goiânia para Talismã (TO), quando o motorista, de 30 anos, perdeu o controle de direção, saiu da pista e capotou o carro. Com o impacto, a mulher foi arremessada para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já a criança e o condutor tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelo Samu e encaminhados para o Hospital Municipal de Porangatu.

Segundo a PRF, a mulher não usava cinto de segurança e os pneus do carro não estavam em condições de segurança.