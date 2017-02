Capotamento deixa trecho da Av. República do Líbano interditada

Atualizada às 11h49

Foram registrados dois capotamentos na manhã deste domingo (19), em Goiânia.

No Setor Oeste, um Volkswagen Up branco colidiu com uma Ford Ranger e capotou no cruzamento das avenidas B e República do Líbano. A Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), não soube informar se algum dos condutores passou pelo cruzamento com o semáforo fechado. As causas do acidente ainda são apuradas.

Segundo a SMT, parte da Avenida República do Líbano está interditada e agentes estão no local para orientar os motoristas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atende à ocorrência, e segundo a corporação, a vítima está consciente, teve apenas ferimentos leves, foi socorrida e não precisou ser encaminhada ao hospital.

Ainda de acordo com os bombeiros, por conta do derramamento de óleo e combustível na pista, equipes espalharam serragem no asfalto para evitar derrapagens.

Já na Avenida T-9, no Setor Bueno, em Goiânia, uma VW Saveiro branca bateu em uma árvore e também capotou. De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (PM), ninguém ficou ferido e o motorista abandonou o veículo no local. O carro já foi removido da Avenida e encaminhado para o pátio de veículos da Secretária Municipal de Trânsito (SMT), no setor Santa Genoveva.