Capotamento deixa homem ferido no Jardim Guanabara I, em Goiânia

Um homem de 45 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira (24), após capotamento no Jardim Guanabara I, em Goiânia. O acidente aconteceu na Avenida Vera Cruz, próximo a Área Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle do veículo que conduzia e capotou na pista. O motorista ficou com alguns ferimentos no braço e foi socorrido pela corporação.

Segundo moradores, o trânsito está bloqueado no sentido Perimetral / BR-153. O sentido contrário flui com um pouco de lentidão.

Em breve, mais informações.