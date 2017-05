O Capitão Ronaldo Barbosa Pinto, Comandante do Grupamento do COD/PMGO sediado em Porangatu, morreu na manhã deste sábado (27), no trevo do assentamento Lourenço Borges, município de Jaú (TO).



Segundo informações, a vítima conduzia uma motocicleta quando bateu no canteiro de uma rotatória, perdeu o controle da direção e caiu, não resistindo aos ferimentos.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre velório e sepultamento.