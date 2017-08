Capitão da PM que agrediu estudante durante protesto em Goiânia é denunciado por abuso de autoridade

O capitão da Polícia Militar Augusto Sampaio de Oliveira Neto foi denunciado na manhã desta quarta-feira (30), por abuso de autoridade pelo Ministério Público Estadual. Ele foi denunciado pelo promotor Paulo César Torres, no episódio da agressão contra o estudante Mateus Ferreira da Silva, no dia 28 de abril deste ano.

O policial, subcomandante da 37ª Companhia da PM, foi afastado das ruas desde a ocasião e cumpre funções administrativas. O estudante agredido sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas, ficou internado no Hospital de Urgências de Goiânia, e recebeu alta médica no dia 11 de maio.

O caso corre na Justiça Militar, na capital. Conforme denúncia do promotor, o policial liderou pessoalmente as ações contra um grupo de mascarados que estavam na manifestação. O policial, conforme a denúncia, se muniu do cassetete de um colega de corporação. O promotor solicitou ainda que a vítima e outras testemunhas, entre elas dois policiais, sejam ouvidas em juízo.