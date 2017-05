Cantores sertanejos lamentam assassinato de produtor goiano no Rio de Janeiro

O corpo do produtor goiano D'Stefany Vaquero Lima, de 32 anos, mais conhecido como Didi Latino, vai ser velado a partir das 2h desta quinta-feira (25), no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Mesmo local onde o cantor Cristiano Araújo está enterrado.

Didi trabalhou com grandes nomes da música sertaneja como Cristiano Araújo e a dupla Humberto e Ronaldo.

Didi foi encontrado por policiais militares em uma via pública no Rio de Janeiro. Segundo boletim de ocorrência, ele estava consciente, mas não sabia explicar o que havia acontecido. O produtor chegou a ser encaminhado para unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A notícia da morte do produtor deixou todos que o conheciam estarrecidos. Amigos do meio da música usaram as redes sociais para prestar as últimas homenagens. O cantor Israel Novaes escolheu uma foto ao lado do amigo para se despedir. “ Que Deus conforte sua família @didi_latino e nos amigos que compartilhamos muito momentos! Sempre bem humorado nas conversas!”, escreveu o sertanejo.

Acompanhe as publicações em homenagem a Didi Latino:

Esse país não precisa só de um bom presidente, ele precisa fundamentalmente de Deus, a violência é herança de um sistema corrupto e sem oportunidade ! Que Deus conforte sua família @didi_latino e nos amigos que compartilhamos muito momentos! Sempre bem humorado nas conversas! 🙏🏼 Uma publicação compartilhada por Israel Novaes (@israelnovaes) em Mai 23, 2017 às 8:31 PDT

É foda quando os companheiros se vão! Vc e o Cris devem estar juntos aí em cima agora... Vai com Deus, @didi_latino Uma publicação compartilhada por Rodolffo / Israel & Rodolffo 🎵 (@irodolffo) em Mai 23, 2017 às 9:55 PDT

Descanse em paz #didilatino Uma publicação compartilhada por Anselmo Troncoso (@anselmotroncoso) em Mai 23, 2017 às 9:09 PDT

Sem acreditar ainda que meu amigo #DIDILATINO nos deixou, pessoa totalmente do bem! Que DEUS conforte seus familiares e a sua alma... Triste 😭 segundo amigo que perco em menos de dois meses 😭😭😭 Uma publicação compartilhada por Amauri Bandeira (@amauri_luan) em Mai 23, 2017 às 8:09 PDT

8 anos atrás começava uma amizade, uma história, dois sonhadores, que nunca desistiram. A vida nos levou a caminhos diferentes, mas nunca distantes. Difícil saber o que falar essa hora. Que Deus te receba de braços abertos irmão. Descanse em paz! Uma publicação compartilhada por Humberto e Ronaldo (@humbertoeronaldo) em Mai 23, 2017 às 9:24 PDT