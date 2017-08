Cantor sertanejo é atropelado por caminhão em festa agropecuária

Um cantor sertanejo morreu após ser atropelado por um caminhão em uma festa agropecuária na cidade de Juína, a 737 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Segundo o G1, Jhonathan de Oliveira Ferreira, de 23 anos, da dupla Jhonathan e Thiago, foi morto logo após se apresentar na exposição. Testemunhas contaram à polícia que o cantor consumiu bebida alcoólica e foi até os fundos do palco, onde teria se deitado no chão, sendo atropelado em seguida.

A vítima foi encontrada embaixo do caminhão desacordada e com ferimentos. Ele chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas já chegou morto ao local. O condutor do caminhão, que prestava serviço na exposição agropecuária, já foi identificado e deve prestar depoimento nesta segunda-feira (14).