Cantor Jerry Adriani morre aos 70 anos no Rio

O ídolo da Jovem Guarda, Jerry Adriani, morreu neste domingo (23), às 15h30 no Rio de Janeiro. Ele enfrentava um câncer e esteva internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Recentemente o cantor tinha sofrido uma trombose em uma das pernas. A morte do artista foi confirmada pela família ao G1.

Ícone da Jovem Guarda, nasceu em 29 do janeiro de 1947, no bairro do Brás, em São Paulo.

Jair Alves de Souza adotou o nome artístico de Jerry Adriani quando começou sua carreira como cantor, em 1964. "Italianíssimo" foi seu primeiro disco, quando cantava músicas em italiano, algo que seguiu fazendo em toda a carreira.

Em 1965, o cantor passou a gravar em português, com músicas reunidas no disco "Um grande amor".