Cantor e compositor de sucessos gravados por Léo Santana é encontrado morto em Salvador

Autor de algumas das músicas mais tocadas no carnaval do país, Felipe Yves Magalhães Gomes, de 21 anos, foi degolado com um facão e ainda teve o corpo queimado, segundo informações preliminares divulgadas pelo jornal Correio 24 horas.

O caso aconteceu na última segunda-feira (6) no bairro da Boca da Mata, em Salvador. Felipe compôs hits como 'Bota o bumbum dela no paredão', cantada por Léo Santana, e "Depois de nós é nós de novo", de Igor Kannário.

De acordo com o site, Felipe havia divulgado em fevereiro deste ano, pelas suas redes sociais, que iria iniciar uma carreira gospel. "A partir de hoje só faço música Gospel. #ComoDeusQuer só ele me reconhece!", escreveu.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Crime anunciado

A tia do compositor, Bárbara Tassiana de Jesus, 44 anos, esteve no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), na manhã de ontem (7), para liberar o corpo do sobrinho. Segundo o Correio, ela contou que os bandidos utilizaram o celular do afilhado para enviar fotos do corpo, além de áudios anunciando o crime.

"Eles mataram meu sobrinho como se fosse um bicho. Quebraram os braços, as pernas, arrancaram a cabeça dele. Mas por quê? Nós não entendemos o porquê de tanta crueldade. Ele não usava drogas, ele não fazia mal nenhum a ninguém", lamentou a tia, que disse não ter tido coragem de ouvir as gravações enviadas para a lista de contatos do jovem.

A esposa de Felipe e seus familiares, segundo o Correio, acreditam que o compositor tenha sido vítima de uma emboscada, mas não imaginam o que pode ter motivado o crime.

Bárbara ressaltou que o celular do sobrinho chamava até o meio dia de segunda (6), mas que parou de dar sinal em seguida. "Só soubemos por causa das fotos, foi aí que o irmão dele veio ao IML e reconheceu o corpo", completou. Os pertences do músico não foram encontrados pela polícia.