Candidatos já podem pedir reembolso do valor da inscrição do concurso cancelado da Metrobus

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), divulgou no último domingo (29) o termo de restituição do valor pago pelos candidatos na inscrição do concurso da concessionária, cancelado no dia 3 de janeiro.

O termo deverá ser preenchido pelo candidato e enviado via carta registrada ao Ibade, responsável pela organização do concurso público da Metrobus. O inscrito ainda deverá notificar o instituto sobre o envio da carta pelo e-mail notificacao@ibade.org.br, especificando o concurso, nome completo e número identificador do objeto.

Caso queira, o candidato poderá levar pessoalmente a carta até a sede administrativa da Metrobus, na Rua Patriarca, n° 299, Vila Regina, Goiânia.

Anunciado em julho de 2016, o certame, de acordo com o edital que foi suspenso dois meses depois, oferecia 238 vagas com salários que chegariam a R$ 2,2 mil para nível médio e R$ 7,4 mil para nível superior.

A concessionária não informou se há um prazo para os candidatos pedirem o reembolso, nem em quanto tempo ele será feito.