Candidatos denunciam supostas fraudes em concurso da PM de Goiás

Os candidatos que fizeram o concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) no último domingo (15) denunciaram supostas irregularidades na prova. Eles afirmam que alguns concorrentes entraram nas salas com telefone celular, o que era proibido pelo edital. Outros disseram que há suspeitas de cola e falhas nos cadernos de provas.

Ao todo, três pessoas já registraram denúncia no MP por falta de fiscalização. Nas redes, sociais, circulam fotos que teriam sido tiradas de dentro das salas, mostrando um cartão de respostas em branco junto com uma folha de redação. Os dois documentos não podem ser levados para casa pelos candidatos.

Aproximadamente 35 mil pessoas fizeram a seleção. A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) informou à TV Anhanguera informou que nenhuma reclamação foi registrada. O órgão vai aguardar a manifestação das entidades competentes.

Já a Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio) disse que as provas foram rigorosamente aplicadas dentro das normas de segurança e transparência e que os técnicos da Segplan, além de policiais militares, civis e federais acompanharam e fiscalizaram as provas em todas as cidades.

Os exames foram aplicados entre 13h e 18h em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, cidade de Goiás, Luziânia, Itumbiara, Iporá, Rio Verde, Catalão, Uruaçu, Formosa e Águas Lindas de Goiás.